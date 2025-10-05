2024年日本過勞死等職業傷害人數創歷史新高

日本資料庫

日本厚生勞動省發佈的資料顯示，2024年因工作過度或工作壓力而導致死亡、患病的「過勞死等情況」的職業傷害認定人數達1304人（同比增加196人），創下歷史新高。

「過勞死等情況」中，因腦中風或心臟病而被認定為職業傷害的人數為247人，因抑鬱等精神障礙而被認定為職業傷害的人數為1057人。其中，自殺或自殺未遂事件達89件。

首要原因是「來自上司等的職權騷擾」

從被認定為職業傷害的1055件精神障礙相關案例的具體情況來看，在各類原因中，選擇受到「上司等的職權騷擾」的人最多，共有224人；其次是「工作內容或工作量的重大變化」，為119人；受到顧客或客戶嚴重騷擾行為的「顧客騷擾」者和受到「性騷擾」者分別為108人和105人。另外，有87人為「經歷或目睹了業務相關的悲慘事故或災害」。

從性別來看，男性552人，女性503人。從年齡段來看，20到59歲人群占到90%以上，其中40到49歲人群最多，共283人，但並沒有某個年齡段尤為突出的情況。

從行業來看，「醫療、福利」行業最多，共270人。其次是「製造業」（161人）、「批發、零售業」（120人）、「運輸、郵政業」（110人）、「建築業」（81人）。

