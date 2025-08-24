日本米荒，民間白米進口量激增

日本資料庫

1993年的「平成米荒」促使日本開始開放白米市場，之後日本政府每年進口77萬噸免關稅白米。民間企業進口白米會被徵收每公斤341日圓的關稅，而當下的「令和米荒」，驅使他們即使支付高額關稅也要擴大進口。

日本開放白米市場是在1995年。之前幾乎沒有進口過白米，從1995年起按照關稅暨貿易總協定（GATT，關貿總協定） 《烏拉圭回合協定》（WTO世界貿易組織《關稅與貿易總協定》的一部分），日本同意為「最低准入」配額的白米免除關稅，現在每年進口77萬噸糙米。

為了盡可能避免對國產米的流通造成影響，最低准入白米由中央政府統一進口和銷售。77萬噸中，主食用米的准入量最多為10萬噸，相當於近年來主食用米全年需求量（700萬噸）的1.5%左右。

民間企業進口白米將被徵收每公斤341日圓的高額關稅，進口量近年來一直在每年600到800噸之間波動。下面的「白米進口量變化」圖表按照「最低准入配額（黃色）」「民間進口白米（紅色）」標示，據此可以看出，截至2024年底，紅色部分極少，幾乎可以忽略不計。

把民間進口部分單獨製圖可以發現，進入2025年以來出現了激增。3月單月1280噸，超過了2024年全年（1015噸），4月6838噸，5月1萬650噸，呈現單邊上升趨勢。個別原因，在於日本國產白米價格飆升，即使加上了關稅等進口成本，外國白米依然顯得較為便宜。過去從泰國、越南、印度等亞洲國家進口的白米較多，而2025年以來，美國米的進口比例上升，5月超過了70%。

流通巨頭永旺6月開始以大城市的店鋪為中心銷售100%美國產白米，餐飲連鎖店等行業也都在加大進口和國產混合白米的投放力度。

標題圖片：永旺銷售的100%加州產玫瑰白米，2025年5月13日（時事）