日本人幾乎已遺忘的2000日圓紙鈔

日本資料庫

2000日圓紙鈔由於太過稀有，以致於很多人都忘記了它的存在。當你想用它付款時，時而還會被質疑是否是真鈔。不過，據說在沖繩隨時可以從ATM領取。

千禧年發行的2000日圓紙鈔

為紀念2000年7月在沖繩舉行的G8峰會，日本於同年7月19日發行了面額2000日圓的紙鈔。歐美國家都有面額帶2的紙鈔在流通，比如美國的20美元紙鈔、英國的20英鎊紙鈔、歐盟的20歐元紙鈔等，但在日本，這是戰後首次發行的面額帶2的貨幣。

雖然日本財務省和央行採取了各種推廣措施，但由於能匹配2000日圓紙鈔的銀行ATM和自動販賣機較少，其流通量在2004年8月末達到大約5.1億張的峰值後開始快速減少。而且，自該年度開始也未再增印，近年來其流通量一直維持在約1億張的水準，僅占紙鈔總量的0.6%左右。在該紙鈔發行25年後的今天，它已經變的極為罕見，甚至有人表示「從沒見過」，並對其是否還能使用感到疑惑。

不過，沖繩縣的情況卻與眾不同。2000日圓紙鈔上描繪了沖繩縣的標誌——首里城的守禮門，因此沖繩縣民對它抱有一種特殊的感情。琉球銀行和沖繩銀行的ATM上設有「2000日圓紙鈔優先」的按鍵，可以輕鬆提取2000日圓紙鈔。



可優先取出2000日圓紙鈔的自動提款機介面（琉球銀行）

2000日圓紙鈔背面繪有《源氏物語》的一個場景及作者紫式部的肖像，作為一種濃縮了日本文化的紀念物品，也受到了越來越多入境遊客的喜愛。

這款紙鈔運用了多項先進防偽技術，比如從正面直視看不出任何特殊之處，但如果上下傾斜，就會浮現出「NIPPON」的字樣；為方便視覺障礙人士用手指觸摸識別點字，採用了特殊效果油墨，將「に」製成立體凸起圖紋等。

如果你有機會去沖繩旅行，不妨領取一張2000日圓紙鈔仔細看一看。

標題圖片：繪有守禮門的2000日圓紙鈔正面（時事）