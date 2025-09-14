日本4成主要休閒設施漲價

日本資料庫

帝國資料庫每年實施的主題樂園、水族館、動物園等休閒設施的門票價格調查結果顯示，門票價格一直呈緩慢上漲趨勢。雖說考慮到人事費、電費等種種開支，漲價也是無奈之舉，但暑假期間的開銷實在令人心驚膽寒！

暑假外出遭遇票價「壓力」

帝國資料庫公司的調查顯示，國內190處大型休閒設施（遊樂園、主題樂園、水族館、動物園）中，71設施（37.4%）確定已經漲價。與2024年相比，漲價的設施數量增加了90%。在接受調查的100處「主題樂園和遊樂園」中，有51設施已經漲價。

順便提一句，2025年內設定的門票和通票中，價格最貴的是1萬1900日圓的日本環球影城的「1日影城通票」。

2025年所有休閒設施的平均門票價格同比上漲4.2%至1695日圓。遊樂園、主題樂園普遍採用的門票加自由體驗遊樂項目的「通票」平均價格同比上漲5.4%至4846日圓。

普通門票價格基本未作調整，黃金週和暑假等旺季票價和節假日票價等浮動票價制度日益普及，通票平均價格已經接近5000日圓。

帝國資料庫相關人士表示，除電費和人事費等成本上漲因素外，透過浮動價格制來緩解旺季擁擠問題也是漲價的一個原因，預計漲價潮明年及之後仍將持續。

標題圖片：PIXTA