日本城市鐵路擁擠度遠低於疫情前

日本國土交通省近日公佈的調查結果顯示，2024年三大都市圈的鐵路擁擠度上升1到3個百分點。但目前的水準遠低於疫情前，通勤高峰擁擠問題有所緩解。

日本國土交通省公佈的資料顯示，東京圈早晨擁堵高峰時間的平均擁擠度為139%（同比上升3個百分點），大阪圈為116%（同比上升1個百分點），名古屋圈為126%（同比上升3個百分點）。疫情致使2020年擁擠度大幅下降之後，2021年基本保持不變，2022年開始呈現上升趨勢。

下圖展示了東京圈（主要31個區段）的擁擠度和輸送能力的變化。上世紀90年代的擁擠度曾在160%到170%之間，而現在已經下降了超過20個百分點。

139%的擁擠度指的是乘客比額定載客量（可以坐在座位上、抓住吊環或車門附近柱子的狀態）多出大約40%，但基本不會與其他乘客發生直接的身體接觸。

日比谷線、埼京線、中央線快速的擁擠度超過160%

下圖顯示的是東京圈過去早晨高峰期嚴重擁擠的主要區段以及擁擠度的變化情況。

疫情前有些路線的擁擠度曾達到近200%（身體緊貼，帶來相當的壓迫感，但仍可勉強看雜誌的狀態），但2024年均大幅下降。

公佈的資料中，擁擠度最高的是日暮裡舍人LINER（東京都新交通系統）的赤土小學校前至西日暮裡區間，擁擠度達到177%（同比上升22個百分點）。其次是西日本鐵路貝塚線名島至貝塚區間的164%（同比上升10個百分點）、東京METRO日比谷線三輪至入谷區間的163%、JR埼京線板橋至池袋區間的163%、JR中央線快速中野至新宿區間的161%，等等。因設備制約等原因，也有以些線路難以提高輸送量，擁擠度居高不下。

