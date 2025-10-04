最低時薪上漲63日圓，創歷史最大漲幅

日本資料庫

就目前形勢看，預計所有都道府縣的底薪（時薪）均將超過1000日圓。考慮到最近1、2年的物價漲幅，薪資漲幅尚難言到位，但希望政府提出「2030年前全國平均時薪達到1500日圓」的目標能夠實現！

8月4日，中央底薪審議會（厚生勞動大臣顧問機構）向厚生勞動大臣福岡資麿建議，將2025年底薪標準上調63日圓。自2002年採用按時薪表示底薪標準的現行方式以來，此次大幅超過了2023年的43日圓和2024年的51日圓，創下歷史最大漲幅。如果按照這一標準進行調整，那麼全國平均時薪將由1055日圓上調至1118日圓，所有都道府縣均將超過1000日圓。

具體漲薪標準將根據各地區的經濟情況分為3級別。東京和大阪等6個都府縣為A級，北海道、廣島、福岡等28個道府縣為B級，漲薪標準均為63日圓，秋田和沖繩等C級的13個縣則為64日圓。考慮到縮小地區間的差距，以及地方上人手不足問題加劇的現狀，C級地區的漲薪標準首次超過了A和B級地區。各都道府縣的審議會將參考漲薪標準確定上調幅度，從10月前後開始執行新的底薪標準。

東京的底薪新標準將為1226日圓，神奈川為1225日圓，首次超過1200日圓，三大都市圈的埼玉、千葉、愛知、大阪、京都、兵庫均將超過1100日圓。東北、九州、四國的多個縣則在1000至1050日圓。

政府提出的目標是「2030年前達到1500日圓」，要實現這一目標需要每年平均上漲7.3%。然而，勞資雙方關於大幅上調薪資標準的意見協調工作進展艱難，討論漲薪標準的小委員會44年來首次拖入第7輪討論，最終也未能達到可實現政府目標的水準。

