日本人口減少90萬人，創歷史最大降幅

老齡化問題造成的死亡人口多於出生人口，再加上少子化問題，人口減少的速度越來越快，日本正在日益萎縮。

總務省公佈的人口動態調查結果顯示，按照2025年1月1日的居民基本台帳統計，全國人口同比減少0.44%至1億2433萬690人。

其中，日本人同比減少90萬8574人（0.75%）至1億2065萬3227人。日本人人口自2009年開始已連續16年減少。從都道府縣來看，東京增加1萬6825人（0.13%），其餘46個道府縣均有所減少。減少率較高的是秋田（1.91%）、青森（1.72%）、高知（1.71%）和岩手（1.69%）各縣，東北北部地方情況尤為嚴峻。

2024年日本人出生人數為68萬7689人，連續9年創新低，首次跌破70萬人。死亡人數超過出生人數的「自然減少人數」達到91萬2161人，連續17年擴大。

另一方面，2023年日本放寬疫情後的入境限制措施以後，外國人從國外遷入日本的動向趨於活躍，這類人士增加了35萬4089人（10.65%）至367萬7463人，創下自開始統計外國人的2013年以來的最高水準。

從都道府縣來看，東京都人口（含外國人的合計人數）最多，達到1400萬2534人。其次是神奈川縣（920萬2559人）、大阪府（877萬1961人）。鳥取縣人口最少（53萬4003人），不到東京的26分之1。

東京、關西、名古屋三大都市圈的合計總人口（含外國人）為6600萬8727人，雖連續5年減少，但依然集中了全日本53.09%的人口。外國居民向大城市集中的現象愈發明顯，68.58%的外國人生活在三大都市圈。

人口較多和較少的都道府縣（全部居民）

東京 14,002,534 鳥取 534,003 神奈川 9,202,559 島根 642,590 大阪 8,771,961 高知 664,863 愛知 7,483,755 德島 700,409 埼玉 7,374,294 福井 746,690 千葉 6,311,579 佐賀 794,252 兵庫 5,393,607 山梨 801,056 福岡 5,086,957 和歌山 901,193 北海道 5,044,825 秋田 907,593 靜岡 3,575,704 香川 939,965 出處：總務省 外國人人口較多和較少的都道府縣 東京 721,223 秋田 5,753 大阪 328,128 鳥取 6,005 愛知 321,905 高知 6,661 神奈川 284,889 青森 8,415 埼玉 257,656 德島 8,769 千葉 227,013 和歌山 10,032 兵庫 140,102 山形 10,318 靜岡 120,111 島根 10,455 福岡 111,461 岩手 11,163 茨城 100,188 佐賀 11,175

出處：總務省

標題圖片：PIXTA