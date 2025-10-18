日本人口減少90萬人，創歷史最大降幅

日本人口減少90萬人，創歷史最大降幅社會 生活 家庭 政治外交 財經
老齡化問題造成的死亡人口多於出生人口，再加上少子化問題，人口減少的速度越來越快，日本正在日益萎縮。
總務省公佈的人口動態調查結果顯示，按照2025年1月1日的居民基本台帳統計，全國人口同比減少0.44%至1億2433萬690人。
其中，日本人同比減少90萬8574人（0.75%）至1億2065萬3227人。日本人人口自2009年開始已連續16年減少。從都道府縣來看，東京增加1萬6825人（0.13%），其餘46個道府縣均有所減少。減少率較高的是秋田（1.91%）、青森（1.72%）、高知（1.71%）和岩手（1.69%）各縣，東北北部地方情況尤為嚴峻。
2024年日本人出生人數為68萬7689人，連續9年創新低，首次跌破70萬人。死亡人數超過出生人數的「自然減少人數」達到91萬2161人，連續17年擴大。
另一方面，2023年日本放寬疫情後的入境限制措施以後，外國人從國外遷入日本的動向趨於活躍，這類人士增加了35萬4089人（10.65%）至367萬7463人，創下自開始統計外國人的2013年以來的最高水準。
從都道府縣來看，東京都人口（含外國人的合計人數）最多，達到1400萬2534人。其次是神奈川縣（920萬2559人）、大阪府（877萬1961人）。鳥取縣人口最少（53萬4003人），不到東京的26分之1。
東京、關西、名古屋三大都市圈的合計總人口（含外國人）為6600萬8727人，雖連續5年減少，但依然集中了全日本53.09%的人口。外國居民向大城市集中的現象愈發明顯，68.58%的外國人生活在三大都市圈。
人口較多和較少的都道府縣（全部居民）
|東京
|14,002,534
|鳥取
|534,003
|神奈川
|9,202,559
|島根
|642,590
|大阪
|8,771,961
|高知
|664,863
|愛知
|7,483,755
|德島
|700,409
|埼玉
|7,374,294
|福井
|746,690
|千葉
|6,311,579
|佐賀
|794,252
|兵庫
|5,393,607
|山梨
|801,056
|福岡
|5,086,957
|和歌山
|901,193
|北海道
|5,044,825
|秋田
|907,593
|靜岡
|3,575,704
|香川
|939,965
出處：總務省
外國人人口較多和較少的都道府縣
|東京
|721,223
|秋田
|5,753
|大阪
|328,128
|鳥取
|6,005
|愛知
|321,905
|高知
|6,661
|神奈川
|284,889
|青森
|8,415
|埼玉
|257,656
|德島
|8,769
|千葉
|227,013
|和歌山
|10,032
|兵庫
|140,102
|山形
|10,318
|靜岡
|120,111
|島根
|10,455
|福岡
|111,461
|岩手
|11,163
|茨城
|100,188
|佐賀
|11,175
出處：總務省
標題圖片：PIXTA