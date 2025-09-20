秋季美味秋刀魚：因長期漁獲不佳，如今成為高級魚？—2024年漁獲量為3萬8000噸

日本資料庫

進入9月後，在日本被稱為「秋季美味」的秋刀魚開始上市。然而近幾年的漁獲量僅有2萬至4萬噸，遠不及2010年代初期的20萬噸。根據日本水產廳的說法，本季秋刀魚的數量也預估將「維持在與去年相同的低水準」。

過去在鮮魚店裡，體型較大的秋刀魚一尾大約只要100日圓左右即可買到。被稱為庶民魚的時代如今已成往事，近年即使在盛產期，價格多半也落在300日圓左右。

下圖顯示的是秋刀魚的漁獲量與漁獲價格的變化。2001年至2014年間，幾乎每年都有約20萬噸的漁獲量，但2015年至2018年減少到約10萬噸，2019年起更跌到5萬噸以下。2024年僅有3萬8695噸。至於漁港價格（指漁獲上岸時的交易價格），過去每10公斤約1000日圓，但在2021年與2022年則飆升至6000日圓左右。

日本沿岸已無魚群

關於漁獲不佳的原因，有人指出是因海水溫度上升導致漁場變化、過度捕撈造成資源減少，以及外國漁船的存在等。2008年時漁獲量超過30萬噸，當時秋刀魚魚群會從北海道沿岸一路南下至茨城縣。然而近年的主要漁場已經移至遠在北海道東方的公海上，漁船需出港航行1至2日後才能開始捕撈。除了魚群稀少之外，作業次數與上岸次數也減少，使得漁獲量進一步下滑。

在經過「北太平洋漁業委員會（NPFC）」等國際協議後，日本水產廳決定2025年的秋刀魚漁獲配額為9萬5623噸，比前一年減少一成，並且自1997年開始設置漁獲配額以來，首次低於10萬噸。然而，實際漁獲量預估將比配額更低。

下圖顯示2024年漁獲量較多的港口及其比例。過去漁獲豐富的釧路、宮古、小名濱、銚子等港口，如今漁獲量已降至100噸以下。

漁獲量第一是臺灣

根據日本水產廳的資料，在北太平洋捕撈秋刀魚最多的國家以及地區是臺灣，其次是中國，日本位居第3。俄羅斯則因漁場自本國200浬海域轉移到公海，近年漁獲量大幅減少。據說臺灣的秋刀魚捕撈主要以冷凍方式上岸，並以出口到韓國、日本與中國為主，出口比例相當高。



各國地區秋刀魚漁獲量比例

