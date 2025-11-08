日本人平均身高比100年前提高10公分

日本資料庫

相較一個世紀前，日本人無論男女，平均身高都提高了近10公分。

文部科學省實施的學校保健統計記錄了自1900年以來中小學生每年（1940年到1947年無記錄）的平均身高和體重。1926年，17歲男性的平均身高為160.6公分，女性為150.3公分，2024年分別為170.8公分和158.0公分，分別提高了10.2公分和7.7公分。

1926年17歲男性的平均體重為52.5公斤，2024年為62.2公斤，女性分別為48.0公斤和52.5公斤。男女分別增加了9.7公斤和4.5公斤。

順便一提，1900年日本17歲男性的平均身高和體重分別為157.9公分和50.0公斤，女性分別為147.0公分和47.0公斤。

從該統計資料中可以明顯看出，第二次世界大戰之後日本出現了食物短缺。1948年17歲男性的平均身高為160.6公分，體重為51.7公斤，較1939年下降了1.9公分和2.2公斤。

戰後日本國民身高和體重等體格的增強趨勢持續到了1995年前後，最近30年間沒有明顯變化。

肥胖者少於其他國家

日本厚生勞動省實施的《國民健康與營養調查（2023年）》顯示，20歲以上肥胖（BMI25以上）男性的比例為31.5%，女性為21.1%。隨著年紀成長，該比例逐漸上升，60到69歲的男性和女性分別為35%和25%。

另一方面，從國際上看，日本屬於肥胖者較少的國家。英國某醫學雜誌2017年刊登的研究報告顯示，人口超過1億人的國家中，美國、墨西哥、俄羅斯、巴西、埃及等國的肥胖率較高。日本男性處於中位水準，女性處於低位水準。

