無自住房老年人，或淪落為住宅難民

日本資料庫

過了65歲的人若打算根據自身就業情況和家庭成員的變化而搬家時，常會遭遇「拒絕入住」的現實。由於房東擔心「老年人孤獨死去導致房子變成凶宅」等問題，即使他們有收入並且存款充足，也經常會被拒之門外。

面向老年人提供服務的房產仲介公司R65不動產（東京都港區）7月針對有過找房經歷的65歲以上老年人實施的網路問卷調查顯示，包括「很困難」和「有點困難」在內，在找房過程中遇到困難的受訪者合計比例達到42.8%，其中30.4%曾因年齡問題被房產公司拒絕。

關於找房子的原因（多選），選擇「想換成更合適自己的房型」的受訪者最多，占比為36.2%，其次是「想換房租更便宜的房子」（23.6%）。對於上班族來說，「65歲」是一個轉折點，由於就業形式的改變和薪資水準的下降，進入這個時期，他們會縮小生活空間和生活開支，但現實情況是年齡似乎會成為找房子的一個障礙。

關於找房過程中感到不滿的問題，選擇「備選房較少」的受訪者最多，占比為52.8%，其次是「經濟負擔（初期費用等）比通常情況要大」（31.3%）、「介紹不符合條件的房屋」（17.3%）。

標題圖片：PIXTA