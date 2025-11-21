西式墓碑在日本受到歡迎

日本資料庫

一份針對今春購入了墓地的民眾實施的問卷調查顯示，整體上50%的受訪者同時新購了墓地和墓碑，而且精簡的西式墓碑越來越受到歡迎。

西式墓碑人氣上升

由全國大約150家石材店組建的「一般社團法人 全國優良石材店之會」（東京）2025年3至5月透過線上方式實施了此項調查，收到818份有效回答。

受訪者中，有51.0%的人同時新購了墓地和墓碑，46.1%的人則在原有墓地內新立了墓碑。除新購和原有外，另有2.9%的人在自家空地等場所修建了墳墓。



左邊是日式墓碑，右邊是西式墓碑。均為電腦繪製圖（全國優良石材店之會提供）

在墓碑形狀方面，選擇「精簡西式」的受訪者最多，較2016年增加9.4個百分點至51.6%。「傳統日式」較2016年減少9.7個百分點至28.5%。從地區傾向來看，東日本地區選擇西式的人增多，西日本地區選擇日式的人增多。

若不計入墓地購置費用，單看墓碑的購買價格，那麼受訪者中選擇「150萬日圓到200萬日圓」的人最多，占比為20.3%；其次是「200萬日圓到300萬日圓」（18.7%）。墓碑平均購買價格為169.5萬日圓，同比下降了1.5萬日圓。最近4年一直保持在170萬日圓左右。

【資料】

一般社團法人 全國優良石材店之會「 2025年購買墓地者問卷調查」

