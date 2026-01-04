無妻無友的「熟年」單身漢之3大憂慮

日本資料庫

近日一份調查顯示，7成單身熟年（指45到65歲人群）男性擔心將來的生活。「無人依靠」的孤獨狀況成為一個突出問題。

對「健康」「晚年財力」「照護」感到擔憂

市場行銷企業G-PLAN（東京都品川區）8月針對公司運營的積分網站會員中1763名50歲以上單身男性（含妻子去世或離婚）實施了一次問卷調查。就將來的生活，共計有1212人表示「非常」或「有些」擔憂，大約占到整體的70%。

關於感到擔憂的具體內容，選擇「健康」的人最多（1197人），其次是「晚年財力」（966人）、「照護」（693人）。

人們對健康問題直接導致的經濟窘困也抱有強烈的憂慮，進而擔心因此無法接受醫療和照護服務。有些人坦言「如果得了失智症，沒人照顧自己」「擔心自己會臥床不起」。

關於晚年財力問題，選擇「不知道需要多少錢」的人最多（587人）。儘管也有一定數量的人平時會進行諸如儲蓄、股票投資等理財，但整體上超過4分之1的人（467人）表示「平時沒有特意做什麼」。關於照護問題，不少受訪者表達了「缺乏準備」「無人依靠」「缺乏知識」等多重擔憂。

尤為嚴重的是，近6成受訪者（1008人）表示「缺乏可以商量煩心事或傾訴真實想法的對象」，凸顯出老年人面臨著孤立無援的高度風險。

【資料】

標題圖片：PIXTA