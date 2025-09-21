《鬼滅之刃 無限城篇》票房收入躍居歷代第2名：上映60天突破330億日圓，超越《神隱少女》

日本資料庫

《鬼滅》的氣勢持續不減！在日本國內上映的電影票房中，2020年公開的《無限列車篇》以壓倒性成績位居第1，而今年7月上映的《無限城篇》則躍升至歷代第2名，緊追其後。

人氣動畫系列《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再臨》的票房收入，自7月18日上映至9月15日的60天間，已達330億5606萬日圓，動員觀眾人數2304萬2671人。此數據由作品的官方X（前Twitter）公布。該作品也在美國等地上映，包含日本在內的全球累計觀影人數達5500萬4375人，票房收入則高達680億1524萬日圓。

根據興行通信社資料，日本國內歷代票房收入第1名是《鬼滅之刃 無限列車篇》（2020年）的407億5000萬日圓。《鬼滅之刃 無限城篇》超越了宮崎駿執導的動畫作品《神隱少女》（2001年）的316億8000萬日圓，使《鬼滅》系列包辦前2名，展現壓倒性的高人氣。

動畫《鬼滅之刃》改編自吾峠呼世晴的漫畫，講述家人被鬼殺害的少年竈門炭治郎與鬼戰鬥的故事。最新劇場版規劃為三部曲，本作為第一部。

在興行通信社彙整的歷代票房收入前20名中，有14部為動畫作品，其中2部屬於《鬼滅》系列、4部為吉卜力工作室作品、3部為新海誠導演作品、2部為《名偵探柯南》系列。

日本真人電影方面，歷代最高的是第11名的《跳躍大搜查線 THE MOVIE2 封鎖彩虹大橋！》（2003年）。而2025年6月上映的《國寶》則排名第19，成為日本真人電影第2名。該片改編自吉田修一同名小說，描繪兩位歌舞伎演員波瀾萬丈的人生，並因吉澤亮與橫濱流星的精湛演出而大受歡迎。

電影票房歷代前20名

根據興行通信社調查（截至9月15日） 標題前的★為動畫作品

★劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇 407.5億日圓 ★劇場版《鬼滅之刃》無限城篇 第一章 猗窩座再臨 330.6億日圓 ★神隱少女 316.8億日圓 鐵達尼號 277.7億日圓 ★冰雪奇緣 255.0億日圓 ★你的名字。 251.7億日圓 ★ONE PIECE FILM RED 203.4億日圓 哈利波特：神祕的魔法石 203.0億日圓 ★魔法公主 201.8億日圓 ★霍爾的移動城堡 196.0億日圓 跳躍大搜查線 THE MOVIE2 封鎖彩虹大橋！ 173.5億日圓 哈利波特：消失的密室 173.0億日圓 ★THE FIRST SLAM DUNK 164.8億日圓 阿凡達 159.0億日圓 ★名偵探柯南 百萬美元的五稜星（指引） 158.0億日圓 ★崖上的波妞 155.0億日圓 ★鈴芽之旅 149.4億日圓 ★名偵探柯南 隻眼的殘影（Flashback） 146.7億日圓 國寶 142.7億日圓 ★天氣之子 142.3億日圓

【資料來源】

標題圖片：在《鬼滅之刃》最新電影首映當天，觀眾拍攝角色看板，7月18日，日本東京都千代田區「TOHO CINEMAS日比谷」（共同）