日本女大學生和女教師人數成長

日本文部科學省公佈的2025年學校基本調查資料顯示，截至5月1日，國立公立私立大學共有5萬4426名女性教師，創歷史新高。女性教師在整個教師隊伍中的占比也創下歷史新高，達到28.2%。

國中女教師占比為45.0%（同比上升0.2個百分點），高中為34.1%（同比上升0.3個百分點），特別支援學校為63.0%（同比上升0.1個百分點），均創歷史新高。小學女教師占比為62.7%。

大學生人數為264.6萬人（同比增加1.8萬人），女生122萬人（同比增加1.5萬人），均創歷史新高；女生在大學中的占比為46.1%（同比上升0.2個百分點），創歷史新高。

研究所學生人數同比增加5500人至27萬7148人。

少子化導致270所國中小學消失

另一方面，義務教育階段的小學和國中在校人數均創出自1948年開始統計以來的最低水準。小學生人數同比減少12.9萬人至581.2萬人，國中生人數同比減少3.6萬人至310.5萬人。雖然小學國中一貫制義務教育學校，國中高中一貫制中等教育學校的在校人數有所成長，但整體上國中生小學生人數一直在減少。

日本全國的小學數量同比減少215所至1萬8607所，國中同比減少55所至9827所，相當於1年間合計共有270所小學和國中消失。

