4成受訪者「體檢前趕忙節食」，但難以長期堅持

馬上要體檢了，必須節制飲食…！而總算對付了過去之後，馬上又開始照吃照喝，恢復了原樣…

生產銷售健康食品的自然食研公司（大分縣豐後高田市）針對510名20到69歲的日常有飲酒習慣的民眾實施了關於體檢前健康意識的調查。結果顯示，合計43%的受訪者都擔心自己的肝臟狀態，其中9.0%的受訪者表示「經常」，34.0%表示「偶爾」。

「在體檢前意識到要注意自己的飲酒習慣和生活方式並趕忙進行調整」的受訪者占43.9%，其中11.2%表示「經常這樣做」，32.7%表示「有時這樣做」，這一比例與日常擔心自己肝臟狀態的受訪者比例大致相同。

針對表示「會注意改善習慣」的224名受訪者，詢問了他們的具體行動。其中，列舉「減少飲酒量」的人最多，占比為66.5%；其次是「調整改善飲食」（47.3%）、「多喝水」（36.2%）等。

雖然體檢前會調整和改善飲酒和生活習慣，但69.2%的受訪者表示體檢後「未能堅持」。多數人對付過眼前，便忘乎所以，又回歸到之前的生活模式。

至於理由，表示「忍耐會變成壓力」的受訪者最多，占比為57.4%，其次是「動力無法持續」（42.6%）、「頂不住饑餓或誘惑」（31.6%）、「工作及生活繁忙難以形成習慣」（31.0%）、「容易被在外就餐、酒局、家庭聚餐等環境所影響」（24.5%）。雖然原因多種多樣，但人們似乎總是不由自主地寬容和放縱自己。





在同步實施的針對511名內科醫生的調查中，針對「僅在體檢前控制飲酒的行為是否會影響肝功能檢查結果」這個問題，接近9成醫生認為「肝功能檢查數值會得到改善」，其中表示「影響很大」和「有一定程度影響」的醫生分別為 39.7%和48.0%。

不過，作為擔心的問題，50.1%的受訪醫生表示「暫時看好的數值會讓人掉以輕心」， 49.7%則認為「無法得到基於原本生活習慣的資料」。臨時抱佛腳而得到的良好檢查結果，其實對自己沒有任何好處，許多醫生表示「應該在平時的生活狀態下進行體檢」。

標題圖片：PIXTA