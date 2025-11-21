2024年東日本地區最繁忙的車站是哪一站？

日本資料庫

JR東日本公司旗下線路各車站中，新宿站的日均乘車人數穩居第1。2024年同比增加2.5%至66.6萬人以上。順便提一句，島根縣的總人口為63.3萬人。設想一下島根縣全縣民眾都過了新宿站的自動剪票機，就能理解其規模之龐大。

近日，JR東日本公司公佈了2024年各車站日均乘車人數（不含下車人數）排行榜，第1名是新宿站（66萬6809人，同比增加2.5%）。新宿地區聚集了多數大企業，車站周邊遍佈著百貨公司和娛樂區，人流絡繹不絕。京王電鐵、小田急電鐵、東京METRO、都營地下鐵各條線路也有許多乘客在這裡換乘。

第2名是池袋站（49萬9128人，同比增加1.9%），第3名是東京站（43萬4564人，同比增加7.6%）。第4名開始依次是澀谷站、品川站、大宮站、新橋站、秋葉原站、北千住站。前10名的車站及其排名均與上一年相同。前100名各車站的乘車人數均較上一年有所增加。

從東京市中心的環狀線山手線的全30個車站的乘車人數來看，以新宿站為首，共26個車站進入前100名，排在第98名的是駒込站（4萬3540人）；100名以外的4個車站是田端站、目白站、鶯谷站和高輪Gateway站。鶯谷站日均乘車人數為2萬4460人，和新宿站相差27倍以上。山手線上日均乘車人數最少的是高輪Gateway站（1萬4209人），由於這是2020年開通的新站，周邊地區仍在開發建設，因此應具有提升空間。

標題圖片：PIXTA