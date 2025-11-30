患癌導致年收入減少20%

日本資料庫

在昭和時代，癌症曾是令人恐懼的「不治之症」，隨著醫療技術的進步，如今已逐漸變成一種可以治療、治癒的疾病。但如何解決治療費用和治療之後的生活費用，又是一個讓人頭痛的問題。

Lifenet生命保險公司2025年7至8月實施了一次關於「癌症和金錢」的調查，收到719名確診癌症時還在工作的受訪者的回答。

調查顯示，患癌之前和之後的年收入從大約482萬日圓降至388萬日圓，減少了20%。這個降幅和實施過同樣調查的2017年和2020年時基本一致。

關於收入減少的原因，選擇「停職」的受訪者最多，占比為50%，其次是「工作量減少」（42%）、「離職」（23%）。也有因為「治療之後突然收到調動命令」（一位40多歲正社員）等職位變動而導致收入水準下降的情況。

彌補收入減少的最常見方式是「提取存款」，占比為62%，其次是「節省生活費」和「利用公共援助制度」。

在公共醫療援助制度中，利用最多的是「高額療養制度」，占到了受訪者的74%。該制度可報銷超過個人自付限額的醫療費用。其次是「限度額認定制度」，占比為56%，透過事先申請批准，可將窗口支付金額限定在自付限額內。

然而，39%的受訪者表示僅靠利用公共制度「完全不夠」或者「有些不足」。儘管85%的受訪者為求安心而加入了商業保險，但其中20%表示由於「門診治療不在保險範圍內」等原因而未能獲得賠付。

生病後再考慮這類事情就為時已晚了。因此，在身體健康的時候，考慮和檢查你的保險覆蓋範圍顯得尤為重要。

