日本還有多少家庭訂報紙？

日本資料庫

昭和年代的日本，基本上家家戶戶都會訂閱報紙；而如今，已經進入了線上流覽新聞的時代。不過，似乎人們對網路的信任度並不高。

訂閱報紙家庭減少

新聞通信調查會實施的調查顯示，報紙訂閱率（家庭每月訂閱報紙）同比下降3.7個百分點至50.1%。較開始此項調查的2008年（88.6%）下降了近40個百分點。

此次調查於2025年7至8月實施。為避免偏向於特定媒體使用者，透過住民基本台帳隨機抽選全國5000名18歲以上民眾，採用留置調查法實施，收到2665份回答。

40.7%的受訪者表示今後會繼續「訂閱紙版報紙」，較2018年調查時的58.5%大幅下降。另一方面，29.3%的受訪者認為「在圖書館或透過網路等管道免費閱讀的內容已經足夠」，15.9%表示「就算免費也不會看報紙」，可見越來越多人正在疏離紙版報紙。

關於每天的新聞接觸率，選擇「網路」的受訪者占比為46.5%，然後依次是「民營電視臺」（46.1%）、「NHK」（35.8%）、「報紙」（33.4%）、「廣播」（9.2%）；在資訊可信度（滿分100分）方面，「NHK」以66.8分位居第1，「報紙」（66.2分）以微小差距排在第2；每天接觸最多的「網路」的可信度長期呈下降趨勢，同比降低1.1分至47.4分。

關於在選舉期間使用網際網路和社群媒體開展造勢活動，56.8%的受訪者認為對日本的政治會產生「積極影響或相對積極的影響」，大幅高於認為會產生「消極影響或相對消極的影響」的受訪者比例（39.6%）。

不過，只有28.0%的受訪者認同「透過社群媒體比透過大眾媒體更能了解社會的真相」這種意見，持否定意見的受訪者比例（57.6%）則高出一倍以上。

【資料】

標題圖片：PIXTA