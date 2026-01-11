讀書量嚴重減少，5成受訪者半年「不足1本」

日本資料庫

近日一份關於讀書量的問卷調查顯示，多達70%左右的受訪者表示很少讀書。

選書的側重點是「喜歡的作家的新書」

市場行銷調查公司Cross Marketing（東京）2025年10月針對全國20到69歲民眾，以線上方式實施了有關讀書的調查，收到男女各550人共計1100份有效回答。

55.4%的受訪者表示讀書量「少」，加上「略少」（13.5%）的合計比例達到70%左右。無論男女，表示讀書量多的都是30到39歲的受訪者，但占比均不到20%。

51.6%的受訪者半年的讀書量「不到1本」。尤其是40到49歲女性受訪者，該比例高達61.8%。而20到39歲的男性、30到39歲的女性受訪者中，超過半數人半年的讀書「超過1本」。

針對半年讀書超過1本的受訪者，當詢問他們選書的方法（多選）時，回答最多的是「喜歡的作家的新書」，占比為32.0%；其次是「被書名吸引」（28.4%）、「看似對自己有益」（25.6%）。

