熊害頻發，影響秋季登山活動

日本環境省的統計資料現實，截至10月23日，2025年因遭熊襲擊而死亡的人數已達7人。熊和人類的活動圈已經開始靠近。

近日，日本全國頻頻發生熊害事件，熊或闖入民宅，或襲擊進山採蘑菇的人等等，幾乎每天都能在媒體上看到相關報導。

日本氣象株式會社（總公司位於大阪）於9月下旬至10月中旬期間針對旗下面向登山人士開設的天氣預報網站用戶實施了一次問卷調查，收到3594份回答。因為熊出沒相關資訊增多而對登山感到「非常擔心」和「有點擔心」的受訪者比例達到了77%。

超過50%的受訪者表示「對登山計畫造成了影響」，具體來說，表示「改變了原計劃要去攀登的山峰」的受訪者最多，占比為61.6%，表示「中止或推遲」的受訪者比例也達到了29.1%。同時，似乎把單獨前往的計畫改為組隊登山的情況也有所增多。

最常採取的預防措施是攜帶熊鈴或收音機（76.2%），以此提醒熊類注意人類的存在，避免突發遭遇；其次是「在當地確認關於熊出沒的最新資訊」（68.8%）。另外，由於專家指出帶進山裡沒有吃完的食物可能會成為熊的糧食，從而引來熊，所以也有受訪者表示會「嚴格管理食物和垃圾」。

環境省公佈的資料顯示，4至9月共發生99起（108人）含受傷在內的熊傷人事件，達到史上最嚴重的程度。

