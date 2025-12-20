日本人最想推薦的日本料理是什麼？

日本資料庫

過去，「壽司」曾是重要日子的高級美食，但隨著迴轉壽司和百貨公司地下美食區等場所的外賣商品的普及，現在人們已經可以隨時享受一下這份小確幸。而且，許多人還想把「壽司」的魅力傳遞給外國朋友。

製造和銷售白飯加工機器人的鈴茂器工（東京都中野區）9月中旬針對600名全國20歲以上民眾實施了一次關於日本料理和壽司的意識調查。當被問及會向外國人推薦哪些日本料理時，「壽司」以63.8%的支持率高居榜首，和排在第2位的「天婦羅」（43.0%）相差多達20個百分點。

關於日本料理的魅力，選擇「使用具有季節感的食材」的受訪者最多，占比為50.2%，選擇「手藝」「外觀」等選項的受訪者比例也達到了40%。不單單是美味，審美意識和文化內涵也成為了支撐日本料理魅力的要素。

關於日本料理進一步走向海外的必要條件，列舉「和日本同等品質和味道的再現性」的受訪者最多，占比為36.3%。另一方面，也有人支援「容易在當地再現的烹飪方法」「適應當地飲食文化」等選項，期待日本料理透過貼近本地偏好的形式獲得發展。

【資料】

標題圖片 : PIXTA