日本3分之1的應屆大學畢業生在3年內離職

2022年應屆畢業的高中生和大學生的3年內的離職率均有所下降。但大學應屆畢業生的離職率依然維持在高位，改行就業市場處於活躍狀態。

日本厚生勞動省實施的應屆畢業求職者的離職情況調查顯示，2022年3月畢業、3年內（截至2025年3月）辭去工作的大學生比例（3年內的離職率）同比減少1.1個百分點至33.8%，大專等學校畢業生3年離職率同比減少0.1個百分點至44.5%，高中畢業生同比減少0.5個百分點至37.9%，均有所下降。國中畢業生同比增加3.6個百分點至54.1%。

2022年3月畢業的應屆畢業求職大學生人數為44萬9012人，短期大學等畢業生人數為14萬2455人，高中生為13萬7458人，國中生為675人。

受疫情後反作用的影響，2021年招聘需求擴大，大學應屆畢業生的3年內離職率在上一年的調查中創出2005年以來，即16年來的最高水準（34.92%）。此次雖然有所下降，但依然處於高位。

從公司規模來看，3年內離職率的情況如下圖所示。無論高中還是大學畢業生，均呈現出公司規模越小，3年內離職率越高的傾向。

從行業來看，大學應屆畢業生離職率較高的是住宿和餐飲服務業（55.4%）、生活相關服務業和娛樂業（54.7%）、教育和學習支援業（44.2%）、醫療和福祉（40.8%）、零售業（40.4%）等。高中應屆畢業生離職率較高的依次是住宿和餐飲服務業（64.7%）、生活相關服務業和娛樂業（61.5%）、教育和學習支援業（53.6%）、醫療和福祉（49.2%）、零售業（48.3%）。

