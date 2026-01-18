男性癌症患者對「脫髮等外貌變化」也感到擔憂

日本資料庫

針對癌症治療過程中的外貌變化，人們往往會聚焦在女性身上。但其實男性也並非只考慮治好就行，其他無所謂。要保持QOL（生活品質），以樂觀積極的態度生活，外貌也是一個重要因素。

開展綜合毛髮業務的Aderans（愛德蘭絲）公司（東京都品川區）2025年8月針對有過因治療癌症導致脫髮經歷的30到69歲男性實施了一次關於疾病導致外貌變化的意識調查，收到412份回答。

關於「確診癌症後感到擔憂的問題」，「治療內容和副作用」毫無懸念地排在首位，列舉該項的受訪者比例達到69.4%，但也可以看出受訪者對金錢、給家人造成的負擔、工作等生活方方面面都會產生各種擔憂。列舉「脫髮和皮膚變化等外貌」的受訪者也達到了近3成。

關於實際接受癌症治療後遇到的困擾和痛苦，列舉「脫髮」的受訪者最多，占比達36.9%，超過了「情緒低落」（34.7%）和「體力和精力方面難以繼續工作」（31.6%）。

關於脫髮方面的困擾，列舉「容易變得沮喪」「在意周圍的目光」「猶豫要不要外出」的受訪者比例達到40%左右。可以看出，脫髮並不只是外貌的問題，還會對社會活動造成限制，對患者的心理和行為兩方面產生了巨大影響。

也有許多人脫髮後佩戴帽子或假髮，41.2%的受訪者列舉了「在意周圍的目光」作為理由，34.2%列舉了「想要掩飾脫髮問題」。Aderans公司相關人士分析稱：「造成這種情況的原因，是人們出於對他人看法的擔憂而心生焦慮，以及對因外表而暴露出患病這一事實的抵觸感」；並且還表示，針對疾病造成外貌變化的照顧工作往往容易聚焦女性，但調查結果反映出其實對男性來說也是同樣重要。

【資料】

