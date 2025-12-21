日本地方公務員頻繁遭遇電話騷擾

日本資料庫

或許是因為有些人認定公務員可以隨意言語攻擊，因而相較於民間公司，地方政府工作人員（地方公務員）遭受客戶騷擾的情況更為嚴重。

騷擾已經達到妨礙工作程度

反覆多次投訴等所謂的客戶騷擾行為已經成為一個社會問題。提供騷擾電話遮罩服務的TOBILA SYSTEMS（名古屋市）10月上旬針對967名遭遇過客戶電話騷擾的人士實施了一次調查。結果顯示，遭遇過「惡言詈辭、辱駡中傷」的受訪者最多，占比為53.1%，其次是「無理要求」「過長時間的通話」。

地方政府工作人員中，每週遭受客戶騷擾1次以上者的比例達到54.3%，比「民間公司」高出1倍以上。其中，「民間公司」表示「每天」遭到客戶騷擾者的比例為3.3%，而「地方政府」則為18.8%，相差5倍之多，可以看出這種情況已經對工作造成了影響。

在地方政府中，顧客騷擾往往發生在有重大變化的時間節點，比如「發生醜聞或不當行為」「公佈新政」「變更、修訂制度或條例」等。另一方面，民間公司最常見的騷擾則「和時間、誘因無關，時常發生」，也就是在日常工作中經常性地遭到客戶騷擾。

