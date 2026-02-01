補習班上到晚上、以外食為主、不吃早餐──生活型態失序，體力與專注力雙雙下降：不利發育的生活習慣增加

日本資料庫

吃得好睡得香的孩子或已成為「瀕危物種」？中小學生不健康的生活會對生長發育產生負面影響！

營養補品生產銷售商3A-life（東京都世田谷區）針對506名小學和國中教師以及503名醫生實施了一次關於少年兒童生活習慣和飲食生活的調查。

當被問及近年來孩子們生活習慣中呈增加傾向的事物時，超過8成受訪教師列舉了「偏食」「睡眠不足」和「食物過敏」。此外，從調查中還可看到一些堪比成人的不健康的生活方式，例如，由於「晚上上補習班或興趣班」導致「不吃早餐」「主要在外就餐或吃現成的加工食品」。

82.2%的受訪教師認為這些生活方式長此以往會導致孩子「體力不足」，80.8%認為會導致孩子「專注力下降」，77.1%認為會導致孩子「情緒不穩定」。

針對孩子們「吃飯時間不規律」「偏食或營養不均衡」「睡眠不足」等生活習慣問題，超過9成受訪醫生認為「會對生長發育產生負面影響」。

當然，教師們早已意識到這些問題，但超過6成受訪教師認為「單靠學校的健康教育存在局限性」。一些教師指出了家長方面的問題，比如「相較於營養均衡，更注重方便孩子食用的東西」「依賴營養午餐，在家只烹製簡單餐食」，似乎改善問題也離不開家庭的理解和合作。

