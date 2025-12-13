日本資料庫

《國寶》躍居實景真人電影票房冠軍 : 時隔22年超越《大搜查線 THE MOVIE 2》

影訊 娛樂 文化

電影《國寶》的票房紀錄突破了22年來穩坐最賣座日本電影寶座的《大搜查線 THE MOVIE 2 封鎖彩虹橋！》，登上日本實景真人電影的票房冠軍！
11月25日，東寶宣布電影《國寶》截至 24 日的票房已達173億7739萬日圓，在不含動畫的日本實景真人電影中，超越2003年上映的《大搜查線 THE MOVIE 2 封鎖彩虹橋！》173億5000萬日圓，時隔22年刷新票房紀錄，成為史上最賣座真人電影。觀影人次突破1231萬人，等同於10位日本人中就有1人看過。

本片改編自芥川賞作家吉田修一的同名小説，由吉澤亮主演、橫濱流星共演，李相日執導。影片描述了出生於俠義之家、被歌舞伎名門收養的主角喜久雄，與名門繼承人俊介互相切磋琢磨，在藝能之路奉獻一生，最終成為人間國寶，經歷波瀾壯闊的50年人生。

本片將代表日本角逐美國奧斯卡最佳國際影片，預計於2026年在北美上映。

日本電影十大票房排行榜

作品名稱前面有星號★為動畫電影

  1. ★劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇　407.5億日圓
  2. ★劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再襲　381.5億日圓
  3. ★神隱少女　316.8億日圓
  4. ★你的名字　251.7億日圓
  5. ★ONE PIECE FILM RED　203.4億日圓
  6. ★魔法公主　201.8億日圓
  7. ★霍爾的移動城堡　196.0億日圓
  8. 國寶　173.8億日圓
  9. 大搜查線2:封鎖彩虹大橋！　173.5億日圓
  10. ★灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK　166.7億日圓 

〈根據日本「興行通信社」調查〉

©吉田修一 / 朝日新聞出版　©2025電影「國寶」製作委員會 全國東寶旗下電影院上映中
【資料】

標題圖片 : ©吉田修一 / 朝日新聞出版　©2025電影「國寶」製作委員會全國東寶旗下電影院上映中

