2025年出生的日本寶寶，女孩以「翠」居首、男孩則是「湊」奪冠：明治安田生命姓名調查

2025年出生的日本寶寶，女孩以「翠」居首、男孩則是「湊」奪冠：明治安田生命姓名調查家庭 生活 社會
在貧富差距與社會分化日益加劇、「孤立無援」成為社會課題的當下，父母們更加殷切地「希望孩子能擁有閃耀的人生」——新生兒的名字中，寄託著父母深切的期盼。
明治安田生命保險公司每年進行的新生兒名字調查顯示，2025年最受歡迎的女嬰名字為「翠」（讀音為 sui、midori），男嬰名字則為「湊」（讀音為 minato、sou）。若以名字的讀音來看，女嬰方面「ema」最受歡迎，男嬰方面「haruto」則連續17年蟬聯榜首。
在使用的漢字方面，女嬰名字中「愛」字已連續4年位居第一，男嬰名字中「翔」字則連續5年排名首位。「翔」之所以廣受青睞，除了象徵在廣闊天空中自由翱翔的宏大意象外，日本頂尖棒球選手大谷翔平的影響，或許也不容忽視。
女嬰
「翠」自2022年的第18名起，依序上升至第9名、第2名，今年首度奪得榜首。此字原指擁有鮮綠色羽毛的普通翠鳥，也可指寶石類的翡翠，蘊含著祝願孩子擁有美好幸福人生的意涵。第2名為「陽葵（himari）」，象徵向著太陽盛開的向日葵，寄託父母期盼孩子性格開朗、積極向前的心願。第3名的「有紬」意指搓捻絲線、精心編織，令人聯想到「連結」與「堅韌」。首次進入前十名的「茉白（mashiro）」（第4名），則由芳香的茉莉之「茉」與純白的「白」字組合而成。
男嬰
「湊（minato、sou）」今年首度榮登榜首。此字意為「水流匯聚之處」「小型碼頭」，寄託父母期望孩子成長為善於交際、富有人格魅力之人的願望。第2名為「伊織（iori）」，第3名為「結翔（yuito、yuuto）」，其中「織」與「結」兩字皆反映出父母希望孩子珍惜人與人之間情誼與連結的心意。前十名中，有一半為單一漢字名字。「蓮（ren）」「朔（saku）」「碧（ao）」「藍（ran）」等雙音節名字，唸起來簡潔俐落、朗朗上口。或許也可看出受到足球選手田中碧、排球選手高橋藍等頂尖運動員名字影響的趨勢。
最受歡迎的女嬰名字 TOP10
|排名（前一年排名）
|名字／主要讀音
|1（2）
|翠／sui、midori
|2（4）
|陽葵／himari
|3（1）
|䌷／tsumugi
|4（19）
|茉白／mashiro
|5（3）
|凛／rin
|6（7）
|陽菜／hina
|7（7）
|心陽／koharu
|8（58）
|彩葉／iroha、ayaha
|8（19）
|詩／uta
|10（11）
|琴葉／kotoha
|10（29）
|結菜／yuna、yuina
出處：明治安田生命保險
最受歡迎的男嬰名字 TOP10
|排名（前一年排名）
|名字／主要讀音
|1（15）
|湊／minato
|2（36）
|伊織／iori
|2（26）
|結翔／yuito、yuuto
|4（14）
|琉生／rui、ruki
|5（6）
|蓮／ren
|6（22）
|朔／saku
|6（6）
|碧／ao
|8（5）
|陽向／hinata
|8（1）
|陽翔／haruto、hinato、haruka
|8（40）
|藍／ran、ai
出處：明治安田生命保險
【資料】
- 明治安田生命保險「2025年出生嬰兒姓名調查」
標題圖片：photoAC