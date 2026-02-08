2025年出生的日本寶寶，女孩以「翠」居首、男孩則是「湊」奪冠：明治安田生命姓名調查

日本資料庫

在貧富差距與社會分化日益加劇、「孤立無援」成為社會課題的當下，父母們更加殷切地「希望孩子能擁有閃耀的人生」——新生兒的名字中，寄託著父母深切的期盼。

明治安田生命保險公司每年進行的新生兒名字調查顯示，2025年最受歡迎的女嬰名字為「翠」（讀音為 sui、midori），男嬰名字則為「湊」（讀音為 minato、sou）。若以名字的讀音來看，女嬰方面「ema」最受歡迎，男嬰方面「haruto」則連續17年蟬聯榜首。

在使用的漢字方面，女嬰名字中「愛」字已連續4年位居第一，男嬰名字中「翔」字則連續5年排名首位。「翔」之所以廣受青睞，除了象徵在廣闊天空中自由翱翔的宏大意象外，日本頂尖棒球選手大谷翔平的影響，或許也不容忽視。

女嬰

「翠」自2022年的第18名起，依序上升至第9名、第2名，今年首度奪得榜首。此字原指擁有鮮綠色羽毛的普通翠鳥，也可指寶石類的翡翠，蘊含著祝願孩子擁有美好幸福人生的意涵。第2名為「陽葵（himari）」，象徵向著太陽盛開的向日葵，寄託父母期盼孩子性格開朗、積極向前的心願。第3名的「有紬」意指搓捻絲線、精心編織，令人聯想到「連結」與「堅韌」。首次進入前十名的「茉白（mashiro）」（第4名），則由芳香的茉莉之「茉」與純白的「白」字組合而成。

男嬰

「湊（minato、sou）」今年首度榮登榜首。此字意為「水流匯聚之處」「小型碼頭」，寄託父母期望孩子成長為善於交際、富有人格魅力之人的願望。第2名為「伊織（iori）」，第3名為「結翔（yuito、yuuto）」，其中「織」與「結」兩字皆反映出父母希望孩子珍惜人與人之間情誼與連結的心意。前十名中，有一半為單一漢字名字。「蓮（ren）」「朔（saku）」「碧（ao）」「藍（ran）」等雙音節名字，唸起來簡潔俐落、朗朗上口。或許也可看出受到足球選手田中碧、排球選手高橋藍等頂尖運動員名字影響的趨勢。

最受歡迎的女嬰名字 TOP10

排名（前一年排名） 名字／主要讀音 1（2） 翠／sui、midori 2（4） 陽葵／himari 3（1） 䌷／tsumugi 4（19） 茉白／mashiro 5（3） 凛／rin 6（7） 陽菜／hina 7（7） 心陽／koharu 8（58） 彩葉／iroha、ayaha 8（19） 詩／uta 10（11） 琴葉／kotoha 10（29） 結菜／yuna、yuina

出處：明治安田生命保險

最受歡迎的男嬰名字 TOP10

排名（前一年排名） 名字／主要讀音 1（15） 湊／minato 2（36） 伊織／iori 2（26） 結翔／yuito、yuuto 4（14） 琉生／rui、ruki 5（6） 蓮／ren 6（22） 朔／saku 6（6） 碧／ao 8（5） 陽向／hinata 8（1） 陽翔／haruto、hinato、haruka 8（40） 藍／ran、ai

出處：明治安田生命保險

【資料】

標題圖片：photoAC