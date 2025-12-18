2025年全球用戶最常搜尋的日本關鍵字：車站名稱搜尋由「京都站」奪冠

2025年全球用戶最常搜尋的日本關鍵字：車站名稱搜尋由「京都站」奪冠社會 生活
美國Google公布2025年全球搜尋關鍵字排行榜，其中在Google地圖的車站名稱搜尋中，許多日本的車站名列前段班。
寶可夢遊戲最新作名列第8名
Google於2025年12月公布的排行榜，是將2025年1月1日至11月25日的搜尋趨勢進行分析，並依不同類別列出熱門關鍵字。
在遊戲類別中，任天堂《寶可夢》系列最新作《寶可夢傳說 Z-A》名列第8名。
Google搜尋量最高的日本相關關鍵字
遊戲
|8
|Pokémon Legends: Z-A （寶可夢傳說 Z-A）
書店
|2
|animate Ikebukuro main store（安利美特池袋本店）
|6
|Animate Osaka Nipponbashi（安利美特大阪日本橋）
|7
|Tsutaya Books Daikanyama（代官山 蔦屋書店）
車站
|1
|Kyoto Station（京都站）
|2
|Nagoya Station（名古屋站）
|3
|Tokyo Station（東京站）
|5
|Hakata Station（博多站）
|6
|Ikebukuro Station（池袋站）
|7
|Shin-Osaka Station（新大阪站）
|8
|Osaka Station（大阪站）
|9
|Sendai Station（仙台站）
|10
|Hiroshima Station（廣島站）
*數字代表排名
出處：Google
在Google地圖的車站名稱搜尋中，京都站排名第1，其後依序為名古屋站、東京站。前10名之中，除了第4名的巴黎里昂站外，其餘全數由日本的車站包辦。
在Google地圖的書店類別搜尋中，主打動漫漫畫與遊戲的專門店「安利美特池袋本店」排名第 2，同品牌系列店「安利美特大阪日本橋」則名列第6。
【資料】
- Google搜尋趨勢「2025年度搜尋排行榜」
標題圖片：JR京都站的外觀（PIXTA）