訪日外國人累計達3906萬人，創下歷史新高: 因「臺灣有事」發言，中國遊客成長率趨緩

為了欣賞點綴里山和神社寺廟的紅葉，11月的訪日遊客仍絡繹不絕。遺憾的是中國遊客成長率卻踩了煞車！

來自美國的訪日遊客，首次突破300萬人

日本政府觀光局公布的2025年11月訪日外國人數（推估値）為351萬8000人，較去年同期成長10.4%，刷新歷來11月的最高紀錄。單月超過300萬人的情況已連續14個月。此外，截至11月為止的累計人數達3906萬5600人，已超越2024年全年的3687萬人，創下年度歷史新高。全年突破4000萬人已成定局。

在日圓貶值帶動下，日本旅遊熱潮依然持續。進入賞楓季節的後半段，來自歐美、澳洲及中東的訪日需求明顯高漲。在主要23個市場中，包含韓國、臺灣、美國等18個市場都刷新11月的歷史新高。截至11月為止，美國訪日遊客數累計達303萬6000人，首次突破300萬人大關，成為繼中國、韓國、臺灣之後，第4個年間訪日人數超過300萬人次的市場。

另一方面，因高市早苗首相的「臺灣有事」相關發言，中國外交部發布通知，呼籲民眾避免前往日本，導致中國市場的成長率急速鈍化。與前年同期相比，單月增幅僅為3.0%，是今年以來最低水準。

依國家・地區別的訪日人數排行，依序為韓國82萬4500人（年增10.0%）、中國56萬2600人（年增3.0%）、臺灣54萬2400人（年增11.1%）、美國30萬2500人（年增22.2%）等。

標題圖片：在京都市東寺欣賞紅葉的遊客（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）