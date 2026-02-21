《犯罪白皮書》：2024年刑法犯罪犯罪立案件數連續3年增加，詐欺案年增率高達25％

日本資料庫

透過社群媒體招募從事「灰色打工」人員、實施犯罪的「匿名流竄型犯罪集團」，已成為嚴重的社會問題。日本法務省公布的數據顯示，2024年詐欺案件的認定件數年增率高達25%。

法務省發表的2025年版《犯罪白皮書》指出，2024年全年刑事犯罪立案件數為73萬7679件，較前一年增加3萬件以上，已連續3年呈現增加趨勢。其中，竊盜案件為50萬1507件，占全部案件的近7成。

在各類犯罪中，立案件數增幅最為顯著的是詐欺案件。2024年詐欺案件達5萬7324件，較前一年增加1萬1313件，增幅高達25%。其中，匯款詐欺等特殊詐欺案件為2萬1043件。法務省分析認為，其背景原因在於「匿名流竄型犯罪集團」的犯罪活動日益活躍。

此外，包含強制性交在內的案件為3936件，年增率高達45%。分析指出，這與2023年相關法律修正後，犯罪構成要件的定義更加明確，導致報案件數大幅增加有關。

殺人案件為970件（年增58件），搶劫案件為1370件（年增9件）。

網路犯罪、跟蹤騷擾的破案數創新高

刑事犯罪的破獲案件數為28萬7273件，較前一年增加1萬7723件，已連續兩年呈現增加。其中，以違反《禁止不正當存取行為法》為主的網路犯罪破獲案件為1萬3164件，涉及兒童虐待的案件為2649件，違反《跟蹤騷擾防制法》的案件為1341件，皆創下有統計以來的新高。整體破案率為38.9%，較前一年上升0.6個百分點。

被逮捕人數合計為19萬1826人。其中，初犯為10萬3129人，再犯為8萬8697人。反映被捕人員中再犯者比例的再犯率，較前一年下降0.7個百分點，降至46.2%。此前數年再犯率持續上升，但自2021年起已連續4年呈現下降趨勢。

此外，在被捕的刑事犯中，少年犯罪（14歲以上、20歲以下）人數自2004年以來持續減少，但於2022年轉為增加，2023年與2024年分別為2萬6206人與2萬9675人，已連續3年增加。

【資料】

標題圖片：埼玉縣吉川市一處廢棄汽油桶內發現女性遺體，鑑識人員正在進行現場採證，2025年6月10日，埼玉縣所澤市（時事）