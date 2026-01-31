日本資料庫

首都直下地震恐致1.8萬人死亡──中央防災會議作業小組：建築物倒塌、焚毀40萬棟，因停電等影響760萬條線路中斷

防災 社會 財經 生活

雖然人們都希望自己在世的時候不要發生「首都直下型地震」，但仍然應該為了那一刻做好一切能做的物質上和心理上的準備。
日本政府近日公佈了首都直下型地震最新災情預測。如果發生以東京都心南部為震源的芮氏規模7級地震，廣大區域將遭遇震度6強以上的劇烈震動，最嚴重的情況下，將導致以東京、神奈川、埼玉和千葉4都縣為中心的大約1萬8000人死亡，經濟損失預計高達約83兆日圓。

預測造成損失最嚴重的將是冬季下午6點左右吹起風速每秒8公尺的5級風，導致地震引發的火災蔓延這種情況。考慮到住宅的耐震設計、可以切斷電源的震感斷路器得到普及以及使用明火的機會減少等因素，預測倒塌和燒毀房屋數量較2013年的預測減少超過3成至40萬棟。其中，震動造成倒塌11萬棟，火災燒毀27萬棟。死亡人數方面，相對於建築倒塌造成5300人死亡，火災將導致1.2萬人死亡，同樣是地震火災造成的損失更為嚴重。此外，除了房屋倒塌和火災造成的直接死亡外，預計還會有1.6萬到4.1萬人因災害相關問題死亡。

受到集中分佈在東京灣沿岸的火力發電廠停止運轉，以及電線杆受損等因素造成的輸電故障影響，地震後最嚴重的情況下會有1600萬戶發生停電。

停電將造成4個都縣大約半數的固定電話無法正常通話。停電和通信線纜受損可能還會造成4個都縣約一半的移動通信基地站無法正常工作，導致部分手機通信中斷。在資料中心緊急電源儲備不足的情況下，網路也可能無法使用。

因淨水場與幫浦站受災，停水人口將高達1400萬人。此外，如果汙水處理廠受損，將導致汙水無法排放。由於所需的人員及器材建材不足等原因，上下水系統的恢復可能需要1個月以上時間。

首都直下型地震的災情預測（都心南部直下型地震）

2025年預測（此次） 2013年預測（上次）
死亡人數 1.8万人 2.3万人
倒塌、燒毀房屋數 40万棟 61万棟
停電 1600万戶 1200万戶
通信線路中斷數（固定、網路） 760万條 470万條
避難疏散人數 480万人 720万人
經濟損失 83兆日圓 95兆日圓

出處：中央防災委員會

都心南部直下型地震的震度分佈

