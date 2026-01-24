2026年迎來創業重要週年紀念的公司：豐田自動織機100週年，手創館、敘敘苑50週年

日本資料庫

豐田自動織機、東麗、可樂麗今年迎來創業100週年。它們創立的那一年，正好是日本從大正年號變為昭和的1926年。這些公司以當時熱門的紡織產業為核心，順應時代變化，各自拓展了業務領域。它們存續百年至今的堅毅、柔韌和頑強，不禁令人心生敬意。

迎來「百歲華誕」公司何其多

據帝國資料庫公司的統計，2026年日本全國共有14萬5159家公司迎來以10年為單位的「週年」紀念。其中，創業半個世紀「50週年」的公司有1萬7939家；1926年成立，迎來創業100週年的公司有2371家。

豐田自動織機（愛知縣刈谷市）於1926年11月為生產銷售豐田汽車公司會長豐田章男曾祖父豐田佐吉發明的G型自動織機而創立。佐吉生於幕府末期，1890年發明了人力織機，之後在紡織和不料領域接連獲得多項專利，並實現了商業化。在距離首個發明30多年後的1924年，他研製出了在全球具有劃時代意義的自動織機，震驚了世界。

東洋Rayon（現在的東麗）和倉敷絹織（現在的可樂麗）也創立於1926年，當時都是為了生產人類歷史上第一個具有真絲般光澤的人造纖維。可以看出，纖維和紡織品在大正到昭和初期是引領日本經濟發展的熱門產業。

發行漫畫雜誌《少年JUMP》，推出了《足球小將翼》《七龍珠》《灌籃高手》《鬼滅之刃》等眾多受到全球讀者喜愛的人氣漫畫的知名出版社集英社也將迎來創業100週年。

2026年迎來創業100週年的知名公司

集英社（東京都千代田區） 綜合出版業，擁有推出過《足球小將翼》《鬼滅之刃》的《少年JUMP》等刊物 信越化學（東京都千代田區） 綜合化學製造公司 Kanetsu Delica Foods （神戶市） 魚糕、竹輪等魚類加工品 富士急行（山梨縣富士吉田市） 運營距離富士山最近的鐵路富士急行線等 井關農機（東京都荒川區） 拖拉機、播種機等農機具

依據帝國資料庫資料製作

另外，歷史更為悠久的週年紀念公司，它們有創立於江戶初期的1626年，以鮭魚加工品為主要業務的食品銷售公司KIKKAWA，將迎來創業400週年；綜合印刷公司大日本印刷，將迎來創業150週年。

2026年迎來創業週年紀念的知名公司

400週年／KIKKAWA（新潟縣村上市） 以鮭魚加工品為主的食品銷售業務 150週年／大日本印刷（東京都新宿） 以印刷為基礎，涉足資訊產業等領域 50週年／手創館（東京都新宿區） 居家生活用品綜合零售店。只要去手創館轉一圈，總會發現有趣的東西！ 50週年／敘敘苑（東京都港區） 全國性烤肉連鎖店

依據帝國資料庫資料製作

【資料】

標題圖片：豐田佐吉1924年研發的自動換梭織布機。豐田汽車於2000年向英國的大英科學博物館捐贈了1台這種自動織機（豐田汽車提供）