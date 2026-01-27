訪日外籍客首度突破4000萬人：消費額達9.5兆日圓，12月受「台灣有事」發言影響中國遊客急減

日本資料庫

外國遊客赴日旅遊，似乎已不再滿足於走訪知名觀光景點！想要體驗「親手捏壽司」、「穿著和服在鎌倉散步」等日本傳統文化的人正在持續增加中。為了達到2030年訪日外國遊客6000萬人的目標，作為接待方的日本，也需要思量進一步的創意與轉型。

較疫情前增加1000萬人

日本政府觀光局公布的2025年訪日外國人數（推計值）為4268萬3600人，較前一年成長15.8%。此數字大幅超過了原先最高紀錄2024年的3687萬148人，首度突破4000萬人大關。與新冠疫情前的2019年（約3188萬人）相比，增加了約1000萬人。以櫻花及紅葉季節，以及能享受優質降雪的嚴冬期為中心，來自各個市場的集客狀況均十分良好。

成為訪日強烈動機（誘因）的因素是日圓貶值。新冠疫情前的2019年約為1美元兌110日圓，但2025年則在140日圓後半至150日圓前半區間波動，即便物價上漲，相對而言仍能享受划算的旅程。訪日消費額也達到9.5兆日圓，刷新歷史最高紀錄。

若按國家與地區別來看，人數最多的是韓國的945萬9600人（較前一年成長7.3%）。緊隨其後的是中國909萬6300人（成長30.3%）、台灣676萬3400人（成長11.9%）、美國330萬6800人（成長21.4%）。

中國市場在11月前表現良好，帶動了整體數字成長，但受首相高市早苗的「台灣有事」發言影響，中國政府呼籲克制訪日，導致12月人數較前一年同月減少45.3%，急劇衰退。香港方面，則因日本發生大地震的傳言在SNS等平台擴散，導致上半年人數激減，最終全年度較前一年減少6.2%，是主要23個市場中唯一低於前一年實績的市場。

日本政府目前仍維持2030年達成「訪日客6000萬人、消費額15兆日圓」的政策目標。

標題圖片：外國遊客絡繹不絕的大阪市中央區黑門市場（攝於2025年5月，時事通信）