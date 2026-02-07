Fami通統計最暢銷軟體為《瑪利歐賽車世界》：Nintendo Switch 2發售成為原動力

日本資料庫

如今電玩遊戲已是日本引以為傲的「軟實力」。不論是瑪利歐或寶可夢，不僅在日本國內，在全世界都極具人氣。

Switch 2發售帶動市場擴張

根據遊戲綜合情報媒體「Fami通」的統計，2025年日本國內家用遊戲市場規模（僅限實體版軟體與硬體合計）較前一年成長38.8%，達到4181億3000萬日圓。

帶動整體市場的領頭羊，就是2025年6月發售的主機「Nintendo Switch 2」，截至2025底為止共售出378.4萬台。在實體遊戲軟體市場中，主機同捆版也做出貢獻，《瑪利歐賽車世界（Mario Kart World）／任天堂》售出266.8萬套，奪得排行榜首位。

此外，《寶可夢傳說 Z-A（Pokemon LEGENDS Z-A）／寶可夢》在Switch與Switch 2兩機種合計銷量達253.4萬套，緊追首位的《瑪利歐賽車世界》，橫掃市場。

預計2026年，Nintendo Switch 2將進一步帶動市場擴張。此外，2月預計將有《勇者鬥惡龍XII Reimagined／Square Enix》（Switch 2、Switch、PS5）以及《惡靈古堡 Requiem（Resident Evil Requiem）／Capcom》（Switch 2、PS5）等熱門系列遊戲軟體將接連發售。

標題圖片：銷售奪冠的《瑪利歐賽車》遊戲畫面（AFP／時事）