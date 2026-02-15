天氣一冷就想吃火鍋！消費與氣溫的關係

日本資料庫

在寒意嚴峻的季節裡，人人都會想吃的火鍋料理，其消費量與氣溫之間存在著密切的關聯。

統計上呈現高度相關

經濟產業省經濟解析室於2026年1月，根據已公布的統計與資訊發表分析結果。分析中將「湯底、醬料」視為火鍋料理的消費支出，並解讀其與氣象廳觀測到的東京都最低氣溫之間的關係。

調查期間為2024年10月1日至2025年3月31日。為避免年末年初因囤貨等造成的特殊消費行為影響，分析時將該時段排除，並把期間分為10～12月與1～3月進行驗證。

將各項數據以7日平均處理並繪製趨勢圖後可以看出，無論在哪一個期間，只要氣溫下降，火鍋料理的消費就明顯增加。

用來顯示兩個變數關係強度的指標「相關係數」，在10～12月為負0.96，在1～3月為負0.77。由於一般認為絕對值達到0.7以上即屬高度相關，統計結果顯示，氣溫與火鍋料理消費之間確實存在著強烈的關聯。

