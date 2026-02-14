【每人平均勞動時間】2024年度為1654.2小時，創歷史最短

日本資料庫

2024年度受僱者每人平均勞動時間為1654.2小時，為自1994年度以來可比較數據中最短的一次。

在運輸、郵政領域尤為明顯

內閣府於2026年1月公布的2024年度國民經濟計算顯示，上述情況已獲得證實。勞動時間連續兩年下降，較前一年度減少17.7小時。與高峰的1995年度1911.6小時相比，已減少257.4小時。

按主要產業來看，減幅最大的是因加強加班規範的運輸與郵政業，減少38.4小時；營建業也減少31.1小時。另一方面，資訊通信業增加4.3小時，金融與保險業增加2.2小時。

《勞動基準法》規定，法定勞動時間為「每日8小時、每週40小時以內」。隨著2019年施行的《工作方式改革相關法》，加班時間原則上被限制為「每月45小時、每年360小時」。長期人力不足的卡車與巴士司機、營建工人以及執業醫師原本有5年的適用寬限期，但自2024年4月起相關規範已加強。營建工人的加班上限為每年720小時，執業醫師（不含特例）與運輸司機則為每年960小時。

