日本正職人員轉職率創歷史新高

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近日一份調查顯示，去年正職人員轉職率創歷史新高，尤其是30至59歲員工的轉職率上升現象顯著，而20至29歲的年輕員工轉職率則呈下降傾向。

30多歲的員工對未來感到憂慮，4、50歲的員工尋求新天地

人力資源綜合服務企業Mynavi針對2萬名男女實施的轉職動向調查顯示，2025年正職人員的轉職率達到7.6%，創下自開始此項調查（2018年）以來，與2022年持平的歷史最高水準。針對企業方的情況，調查負責人嘉島麻友美女士表示，在少子化導致應屆畢業生錄用難度不斷增大的背景下，企業正在尋求實現多樣化錄用，以獲得即戰力。

其中，40至49歲（6.8%）和50至59歲（3.8%）員工的轉職率自開始實施分年齡層調查的2021年以來連續4年上升。30至39歲員工的轉職率（9%）也在時隔兩年之後再次出現上升。

關於員工轉職理由，嘉島女士認為，30多歲的員工開始對公司的未來發展感到擔憂，存在試圖透過轉職累積職涯經歷的傾向。她還表示，到了擔任管理職的年齡層，40多歲的人作為中階主管，工作量暴增會加大壓力，而50多歲的員工則試圖為第二職涯改變工作方式，於是各自都在尋求新天地。

另一方面，20至29歲員工的轉職率為12%，在各年齡層中居冠，但轉職率已連續3年下降。可以認為，近年來應屆畢業生的起薪不斷提高，有的企業甚至給到30萬日圓以上，在這樣的背景下，年輕人的轉職意願略有下降。作為增加收入的手段，許多人也在積極從事副業。

【資料】

Mynavi 「 轉職動向調查2025年實績速報」

標題圖片：PIXTA