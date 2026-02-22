【溫水洗淨便座】即使家中有，「幾乎每次都使用」者僅53％

日本資料庫

能讓臀部保持清潔的溫水洗淨便座。關於其使用情況的問卷調查顯示，即便家中已安裝，仍只有53％的受訪者表示「幾乎每次都會使用」。

83.4％認為「是值得向世界自豪的日本文化」

由從事廁所相關產品與設備的製造商所組成的日本衛浴工業會，於2026年1月公布上述調查結果。調查於2025年9～10月間進行，透過網路針對全國4,700名家中設有溫水洗淨便座的民眾實施。

溫水洗淨便座的使用頻率中，「幾乎每次都使用」之後，依序為「相當常使用」12％、「有時用、有時不用」7％、「偶爾使用」6％。「完全不使用」的比例為21％。不使用的理由包括「不清楚是否有必要」、「不習慣使用」、「不知道有哪些功能」等。

以都道府縣別來看，使用頻率最高的是北海道，達87.2％，其次為島根縣85.9％、高知縣85.0％等。

在詢問使用者洗淨後的實際感受時，77.4％回答「會變得乾淨」，59.8％表示「能更快洗掉汙垢」，多數人都感受到清潔效果。

排便後以衛生紙擦拭的次數方面，使用溫水洗淨便座時平均為2.1次，不使用時則為平均3.4次，兩者相差約1.3次。對於「溫水洗淨便座是否是值得向世界自豪的日本文化？」這一問題，83.4％回答「是」。顯示即使身邊常見、價值也受到肯定，但實際上並未被充分使用。

【資料】

標題圖片：PIXTA