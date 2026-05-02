鋰電池起火引發的火災數量激增

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近年來，鋰離子電池起火引發的火災持續增多。日本消防廳近日公布的調查結果顯示，2024 年此類火災發生數量已達到 1162 件。

針對2022年1月至2025年6月發生的鋰電池，以及安裝鋰電池之產品起火引發的火災，日本消防廳整理統計了全國各地消防機構通報的案件。結果顯示，2022年發生852件此類火災，2023年910件，2024年1162件，呈現持續攀升的趨勢。2025年僅上半年（1至6月）就已達665件。其中，約有兩成發生在裝載廢棄鋰電池的垃圾車上，或是在垃圾處理設施內。

無線耳機起火造成火災的案例

2025年1月至6月發生的各種產品（不含廢棄電池）起火引發之火災件數如下表所示。行動電源起火共造成194件火災（佔35%），位居各類產品之首，遠高於排在第二名的手機（39件，佔7%）。起火源頭涉及電動工具、電動輔助自行車、無線吸塵器、無線耳機等各種常用家電產品。

行動電源起火原因分析

在行動電源引發火災的原因方面，主要包含：外部衝擊（9%）、高溫環境下使用或存放（6%）、產品瑕疵（3%）、充電方式錯誤（3%）等。然而，仍有超過半數（53%）的案例原因不明。

電動工具和無線吸塵器引發的火災中，使用非原廠電池（副廠電池）導致起火的情況較多。消防廳相關人士表示：「重要的是購買通過安全認證的產品、正確操作，並在清理垃圾時注意分類。」

【資料】

總務省消防廳 「 因鋰電池等起火引發的火災調查結果報告」

標題圖片：在模擬實驗中起火的行動電源。由NITE產品評價技術基盤機構提供（時事）