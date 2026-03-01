不知不覺就會逛的百圓商店——6成每月至少光顧1次：廚房用品與文具最受歡迎

日本資料庫

有近6成的人表示每月至少會去1次百圓商店。當需要購買日常用品時，或許不少人都會先進去看看再說。

一枚銅板的魔力？

網路調查公司MyVoice Communications（東京都千代田區）調查顯示，俗稱「100均」的百圓商店之利用頻率中，「每月約1次」占25.4％、「每月數次」占25.1％，比例壓倒性居多；若再加上「每週3次以上」與「每週1～2次」，則有57.0％的人每月至少會光顧1次。男性為5成多，女性則超過6成，顯示女性使用比例更高。

本次調查於2026年1月實施，對象為10～70多歲男女共1萬1280人。

過去一年在百圓商店購買的商品中，「廚房用品」以54.4％壓倒性居首，其次為「文具」40.2％、「清潔用品、洗劑」32.0％。「廚房用品」在女性中比例特別高，達7成；而「小型電器用品」與「DIY用品」則較多見於年長男性族群。

至於使用百圓商店的理由（可複選），「因為便宜、能輕鬆購買」占50.4％、「為了節省開支」48.5％、「CP值高」38.4％，顯示價格實惠是吸引多數消費者的主因。不過也有嚴厲意見指出，「常在未事先告知下縮減容量或尺寸變小」、「也有超過500日圓的商品，已不能稱為百圓商店」等問題。

