【外食午餐】覺得昂貴的價格區間，以「900～未滿1200日圓」占逾3成最多

作為放鬆心情的外食午餐。針對「覺得偏貴的價格」進行問卷調查後發現，「900～未滿1200日圓」占比超過3成，為最多數。

女性即使價格較高也較能接受

智慧型手機專用調查服務「LINE Research」於2025年11月進行調查，蒐集全國15～69歲男女共3152人的回答。

調查詢問的是排除便當與外帶、於店內用餐的外食午餐價格。無論男女，認為「900～未滿1200日圓」屬於偏高價格的比例皆為最多；當價格超過1200日圓時，已有半數受訪者覺得偏貴。整體而言，女性較男性更能接受較高的價格區間。

在自由回答中，對於「即使價格較高也想吃的午餐特色或服務」，有受訪者表示：「自助餐、吃到飽」（10多歲男性）、「可以一次吃到多種少量菜色的套餐」（20多歲女性）、「歡迎帶小孩、嬰兒車容易進出」（30多歲女性）等。顯示消費者重視的是能帶來超越價格的滿足感，以及店家的貼心設計與氛圍。

