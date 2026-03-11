東日本大震災15年：災區與福島第一核電廠的現況

日本資料庫

自2011年發生東日本大震災以來，至3月11日已滿15年。本文彙整過去一年間，圍繞災區以及福島第一核電廠的最新動向。

二審撤銷對東電前經營高層的賠償命令

圍繞東京電力福島第一核能發電廠事故的股東代表訴訟，東京高等法院於2025年6月6日判決，不認定東京電力前經營高層須負賠償責任。法院認為，在地震發生前「無法認定（巨大海嘯）具有可預見性」。2022年7月，東京地方法院曾判決命令前會長勝俣恆久（已於2024年10月去世）等4名前經營高層賠償超過13兆日圓。雙方均提起上訴，高院此次撤銷一審判決，駁回股東方的請求。

此外，針對福島第一核電廠事故中被迫避難的居民等人向國家與東京電力求償的9起集體訴訟，最高法院第一小法庭於2026年1月22日裁定，駁回所有避難者一方的上訴。各地高等法院判決皆命東京電力賠償，但否認國家的責任。

2051年前完成除役幾乎不可能

東京電力於2025年7月宣布，福島第一核電廠事故中因爐心熔毀而熔落的核燃料（燃料碎片，debris）之正式取出作業將延後。原先工程規劃為於2030年代初期開始在3號機大規模取出燃料碎片，但現已延至2037年度以後。由此可見，原定於2051年前完成除役的目標幾乎已不可能達成。

福島第一核電廠1至3號機內，推估仍有約880噸燃料碎片。由於存在輻射暴露風險，作業人員無法接近，因此清除作業是整體除役工程中最艱鉅的課題。東京電力於2024年在2號機以機器人展開試驗性取出作業，首次回收約0.9公克；2025年4月第二次作業則回收數個總量不超過3公克的燃料碎片。

持續排放核電廠「處理水」

福島第一核電廠產生的「處理水」（即用於冷卻核燃料等用途的汙染水，經過濾程序去除放射性物質後，仍殘留部分難以去除的氚等物質）在2025年度仍持續進行海洋排放。2025年度預計排放7次（每次約7800立方公尺），截至12月已實施6次。東京電力表示，核電廠廠區內儲存的處理水量較海洋排放前（2023年8月）已減少6%。

中國於2025年11月以處理水排放為由，部分解除對日本產水產品的全面禁令，扇貝與海參恢復出口。然而，因不滿首相高市早苗於國會就臺灣有事發表的答辯，中國於同月19日事實上再次暫停進口。

除染土最終處置剩約20年

福島第一核電廠事故造成放射性物質釋放與擴散，核電廠周邊7個市町村的部分地區目前仍被指定為避難指示區（返鄉困難區域）。據福島縣統計，截至2025年12月，面積約309平方公里。過去一年間，飯舘村的堆肥製造設施用地及周邊農地，以及葛尾村的風力發電廠用地，共計26公頃新近解除避難指示。

政府在設有返鄉困難區域的町村中，優先推動除染作業並設置「復興據點」，以解除避難指示。雖然據點內基礎設施逐步完善，但自避難地返鄉的居民仍僅占少數。

政府於2025年8月彙整出一份工程表，具體規劃因福島第一核電廠事故除染所產生土壤的再利用與最終處置事宜。根據規劃，將於2035年前決定最終處分場候選地，並於2045年3月前，將福島縣內產生的除染土運至縣外完成最終處分。

何謂東日本大震災 2011年3月11日星期五下午2時46分，以三陸外海為震央、規模9.0的強烈地震發生。在宮城縣北部的栗原市觀測到最大震度7，此外岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉等8縣也觀測到震度6弱以上。隨後，大規模海嘯侵襲廣泛沿岸地區，在福島縣相馬市觀測到9.3公尺以上、宮城縣石卷市8.6公尺以上、岩手縣宮古市8.5公尺高的海嘯。災害發生後不久，避難人數約達47萬人；入住臨時住宅等的戶數最多曾達約12萬4000戶。 政府掌握的人員傷亡情況顯示，截至震災發生後約3個多月的6月20日，死亡人數約1萬5000人，失蹤人數約7500人，受傷人數約5440人。 根據復興廳統計，包含災害相關死亡在內，至今死亡人數為1萬9782人，失蹤人數為2550人，全毀住宅達12萬2053棟。截至2025年11月，仍有約2萬7000多人持續過著避難生活。

標題圖片：因東京電力福島第一核電廠事故相關股東代表訴訟的二審判決，原告等人進入東京高等法院，2025年6月6日，東京都千代田區（時事）