日本酒出口額達459億日圓——2025年實績：中國居金額首位，法國、韓國等刷新歷史新高

「傳統釀酒技藝」登錄為聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產滿1年。在日本酒文化關注度提升的帶動下，出口表現亮眼。

以金額計中國居首，以數量計美國居冠

根據日本酒造組合中央會統計，2025年日本酒出口金額較前一年成長5.5%，達458.8億日圓；出口數量則成長8.0%，達3.35萬kL。雖然受到美國加徵關稅措施等影響，但無論金額或數量皆連續兩年成長。

按國家與地區別觀察，出口金額排名第1為中國，較前一年成長13.9%，達133億日圓；第2名為美國，較前一年減少3.5%，為110億日圓。若以數量計算，第1與第2名則對調，美國較前一年減少3.5%，為7720kL，中國則大幅成長25.1%，達6660kL。

近年出口表現亮眼的韓國，在金額方面刷新歷史新高，並有逼近第3名香港之勢；數量方面亦創下歷史新高。加拿大與法國在金額與數量上同樣雙雙創下新高。據悉，在法國，被稱為「fine dining」的高級餐廳等富裕階層消費場所，提供日本酒的情況正逐漸增加。此外，出口目的地已擴大至歷來最多的81個國家與地區，呈現穩健成長態勢。

香港、新加坡維持高價水準

2025年每公升日本酒的平均出口單價為1368日圓，較10年前（771日圓）上升至約1.8倍。以中高價位日本酒帶動全球市場的趨勢持續發展，其中香港與新加坡與前一年相同，單價皆超過2000日圓。另一方面，中國因日本酒在市場上的普及度提升、銷售據點增加，單價由前一年的2193日圓下降至1998日圓。

根據日本政府觀光局統計，2025年訪日外國旅客人數超過4268萬人，創下歷史新高；入境旅遊消費總額亦達9.5兆日圓，同樣刷新紀錄。若訪日旅客在停留期間品嚐日本酒、參訪酒藏，親身體驗日本酒文化，預料將有助於未來出口進一步成長。

日本酒造組合中央會表示，在葡萄酒文化已深植的歐洲與美國市場，針對侍酒師提出餐酒搭配建議等措施，已開始展現成效。今後，對於入境旅客眾多的華語圈市場，將活用社群媒體加強推廣；對於預期經濟成長與人口增加的東南亞各國，則將在掌握當地法規與商業習慣的基礎上，推動市場開拓與鞏固。此外，在中南美洲地區，將與各國侍酒師協會合作培育人才，並加強宣傳推廣。

