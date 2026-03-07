食品消費稅歸零：經濟效果有限，富裕階層受益更大，僅4分之1企業表示期待

日本資料庫

高市政權已啟動將食品消費稅從8％下調至零的相關行動。然而，智庫的試算顯示，收入越高的階層受益越大，整體經濟效果卻相當有限。在企業界，將減稅視為利多的僅占4分之1。

對GDP的拉抬效果僅0.3兆日圓

高市早苗首相於年初表示，將對目前適用8％輕減稅率的食品與飲料，限期兩年將消費稅率降為零，並在2月的眾議院選舉中大勝。政府預計於6月前後在國民會議中彙整期中報告。

大和總研指出，此舉平均每戶每年可減輕約8.8萬日圓的家計負擔，但按所得區分，因高所得族群購買食品金額較高，其減負金額也更大。年收入排名前20％的家庭，所獲得的減稅利益約為後20％家庭的兩倍。大和總研因此指出，「大量財政支出將流向較無迫切生活支撐需求的家庭」。

此外，食品消費稅歸零導致的稅收減少約為每年4.8兆日圓，但帶動消費的效果僅0.5兆日圓，對國內生產毛額（GDP）的拉抬效果也僅0.3兆日圓。

另一方面，帝國資料庫針對全國企業進行的調查（共1546家企業回覆）顯示，對於食品消費減稅，僅25.7％認為「正面效果較大」，48.2％則回答「沒有特別影響」。

部分如零售業認為「有助提升消費意願」，對減稅表示歡迎；但也有不少意見質疑財源如何籌措。此外，也有聲音擔憂行政作業將更加複雜；另因超市熟食等價格相對更具吸引力，外食產業則憂心顧客流失。

