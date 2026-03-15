2025年犯罪情勢：刑法犯罪數超越疫情前水準　詐騙受害情況嚴重──警察廳

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根據警察廳公布的犯罪情勢統計，2025年刑法犯罪的認知件數為77萬4142件，較前一年增加4.9％，並已超越疫情前2019年的件數水準。

刑法犯罪的認知件數自2002年達到285萬件高峰後持續下降，但於2022年時隔20年首度轉為增加，此後已連續4年高於前一年。占整體近7成的竊盜犯罪較前年增加2.5％，智能犯罪增加25.0％。在智能犯罪中，詐騙的認知件數更大幅增加26.5％。此外，賭博、不同意猥褻、公然猥褻、違反性姿態攝影等處罰法等風俗犯罪也增加9.4％。

包括殺人、強盜、縱火、不同意性交、不同意猥褻、略取誘拐與人口販運等在內的「重大犯罪」共1萬5086件，較前年增加3.2％。其中殺人976件、強盜1428件，均略為增加。不同意性交（4177件）與不同意猥褻（7193件）因2023年刑法修訂相關規定，呈現增加趨勢。

特殊詐騙中「匿流」猖獗

2025年因詐騙造成的損失金額達4029億日圓，較前年增加31.1％，單件受害金額亦有擴大趨勢。

其中，特殊詐騙的認知件數較前年增加31.9％，達2萬7758件；損失金額更大幅增加96.7％，達1414億日圓，兩者均創下歷史新高。依手法分類，「猜猜我是誰詐騙」（俗稱「我是我是詐騙」）達1萬4393件（較前年增加7641件，增幅113.2％），損失金額約1121億日圓（較前年增加約663億日圓，增幅144.5％），呈現急遽上升。此外，利用社群媒體進行的非面對面投資詐騙與戀愛詐騙，其認知件數與損失金額亦持續增加。

對於特殊詐騙及SNS型投資、戀愛詐騙，警察廳指出：「事件背後的暴力團及匿名・流動型犯罪集團（通稱『匿流』），透過分工化與匿名化手法，組織性地實施犯罪。」

【資料】

警察廳 「 令和7年犯罪情勢」

標題圖片：在東京地鐵沙林事件屆滿30年前夕，警視廳等單位實施官民聯合的NBC（核、生物、化學）恐攻應變演練。圖為警視廳鑑識課人員在車廂內進行證據蒐集作業，2025年3月13日，東京都江東區（時事）