100年後的飲食：替代性海鮮、培養肉、機器人服務或將變得稀鬆平常

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屆時只有超級富裕階層才吃得起真材實料的鰻魚與鮪魚，餐廳也全面實現自動化…如果能活到那一天，真想親眼看看100年後的人們是如何用餐。

水產使用替代品

餐廳資訊網站營運企業Gurunavi於2026年1月針對1300名20至69歲的會員實施了一次關於「100年後的飲食」調查。關於受到地球環境變化等因素影響，預計100年後吃不到或者將變為超高級食材的選項，受訪者列舉最多的是「鰻魚」（48.2%），「鯨魚」（47.1%）以微小差距緊隨其後，第3名以下依次是黑鮪魚、海膽、螃蟹、秋刀魚等水產。

或許是反映了人們的這種預期，關於自己感覺100年後會變得稀鬆平常的食材，列舉「替代性海鮮」的受訪者最多，占比達69.2%。列舉「全營養食品」、「培養肉」的受訪者比例也超過了6成。預計尚處於普及階段的「昆蟲食品」將變得稀鬆平常的受訪者比例則超過3成。

人工服務變得「奢侈」

關於希望100年後還能留下的餐飲文化，60%左右的受訪者列舉了「時令食材與擺盤」，列舉「立食、掛著紅燈籠等的大眾文化」、「職人技藝」的受訪者比例也達到5成左右，其次是「款待、待客禮儀」、「吃到飽／自助餐」。

同時，關於100年後餐廳的景象，預測「烹飪與服務都由機器人完成」的受訪者最多，占比超過30%。其次是「人類烹飪與送餐會變得具有超高附加價值」，可見大家普遍預測人工服務將變成「奢侈品」。另一方面，也有20%左右的受訪者認為「和現在不會有太大變化」。

調查負責人表示：「即使100年後餐飲的形式與內容發生變化，我們仍希望把透過食物獲得喜悅與感動這種普世價值傳遞給下一代」。

【資料】

Gurunavi調查部 「 100年的飲食」

標題圖片：PIXTA