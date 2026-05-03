日本受訪者戀愛滿意度連續4年墊底

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受到人口減少與少子化問題困擾，日本的國內生產毛額（GDP）在2023年被德國超越，經濟總量跌至全球第4位。此外，一般民眾的戀愛滿意度也同樣「吊車尾」，表現持續低迷。

不滿意度位居第1

總部位於巴黎的民調機構「益普索」（Ipsos）針對全球29個國家、共計2萬3268 人進行了一項戀愛相關意識調查。在「是否感到被愛」的問題中，僅有51%的日本受訪者表示感到「滿意（含比較滿意）」，遠低於29國的平均水準（77%）。

對於「戀愛與性生活」感到「滿意（含比較滿意）」的日本受訪者比例，較前一年的調查減少了6個百分點，降至33%，幾乎只有29國平均水準（60%）的一半；而感到「非常滿意」的人僅占6%，是所有國家中唯一低於10%的國家。日本受訪者的戀愛滿意度已連續4年墊底（敬陪末座）。

該調查於2025年12月24日至2026年1月9日期間透過線上平台進行，調查對象為各國16歲至74歲的民眾（各國調查對象的年齡範圍略有差異）。

【資料】

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