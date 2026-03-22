海上旅遊：2025年訪日郵輪外國旅客達176萬人　恢復至疫情前高峰期的7成

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郵輪旅遊在疫情期間曾遭受毀滅性打擊。營運重啟第3年的2025年，旅客人數與停靠港次數均呈現增加趨勢，顯示市場需求正穩定回溫。

国土交通省近日公布的速報數據顯示，2025年搭乘郵輪訪日的外國旅客人數為176萬7000人，較前一年增加約20%，恢復至疫情前高峰（2017年）的約7成。郵輪停靠日本港口的次數為3117次，較前一年增加約30%，並已超越疫情前高峰（2017年）的水準。

3117次停靠中，外國郵輪為2352次，日本郵輪為765次。停靠次數排名方面，第1名為博多與橫濱（各209次），第3名為那霸（205次），第4名為長崎（198次），第5名為神戶（142次）。

日本自2015年至2017年間，受中國郵輪市場需求快速成長帶動，搭乘郵輪訪日的旅客數迅速增加。特別是九州與沖繩各地，當時有大量自中國出發的郵輪停靠。然而隨著COVID-19疫情擴大，國際郵輪航線於2020年3月全面停航，直到2023年才終於重新恢復營運。

「2025年250萬人」目標未達成

日本政府為振興郵輪產業，曾設定2025年的目標為「訪日郵輪旅客250萬人」「外國郵輪停靠次數超過2000次」，但旅客人數未能達標。

從2025年外國郵輪的營運情況來看，在2352次停靠中，高價位等級（Premium、Luxury、Expedition級）的郵輪為1377次，占59%；休閒級（Casual級）為975次，占41%。與疫情前相比，可看出郵輪市場呈現「高級化」的趨勢。停靠港口數則較前一年減少4個，為93個港口。

【資料】

標題圖片：飛鳥III（郵船郵輪新建客船），2025年7月11日，橫濱市中區（時事）