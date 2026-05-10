超過4成赴日歐、美、澳遊客光顧美容沙龍

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乾淨整潔、服務細緻的日本美容沙龍正越來越受到訪日遊客的關注。或許我們可以期待美容沙龍成為繼「美食」、「自然風光」之後的另一大觀光資源？

美容沙龍

Recruit 旗下的美容相關調查研究機構「HOT PEPPER Beauty Academy」實施的調查顯示，在2025年8月至11月期間，來自歐洲、北美、澳洲共1535名入境遊客中，有42.6%在日本滯留期間光顧過美容沙龍；而表示「今後想去」的受訪者比例也達到了30.2%。

關於光顧過的美容沙龍類別，列舉「按摩／舒壓療程」服務的受訪者最多，占比為26.7%，其次是「護膚沙龍／飯店SPA」（18.7%）及「美髮沙龍」（17.3%）。

在光顧率方面，「首次訪日」者的光顧率為31.6%，「訪日兩次以上」者為47.4%；而在「訪日5次以上」的資深遊客中，則有超過半數（54.5%）會光顧美容沙龍。可以看出，訪日次數越多的遊客，越傾向於將美容沙龍體驗納入旅遊行程中。

關於日本美容沙龍的魅力，列舉「清潔感／衛生管理」的受訪者最多，占比達61.9%，列舉「接待／服務細緻」（54.4%）及「技術卓越」（52.9%）的受訪者比例也超過了50%。

在美容沙龍光顧者中，66.5%在美容相關方面（含購買美妝產品等）支出達1萬日圓以上，平均花費為2萬630日圓。

【資料】

標題圖片：PhotoAC