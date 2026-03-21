貼紙熱潮升溫，8成小學生「著迷」——Nifty調查：透過交換培養「得失感」的行情概念

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「蒐集貼紙」如今可說已成為一種社會現象。雖然有不少國中小學生將其作為交流互動的工具，但在這股風潮之中，似乎也逐漸出現了「擁有者」與「沒有者」之間的落差…。

貼紙熱潮持續升溫，甚至出現缺貨與限購情形。Nifty（總部位於東京新宿區）以兒童網站Nifty Kids使用者為對象，於2025年底至2026年1月進行問卷調查（有效回答數2484份）。結果顯示，小學生有77.5%、國中生有47.8%表示自己「沉迷於蒐集貼紙」。

最受歡迎的果然還是「BonDro」

「最喜歡的貼紙」第1名為「滴膠貼紙」（94.9%）。這類貼紙以表面光亮、呈現膨脹立體感的外觀為特色。帶動這股風潮的，是文具製造商Q-Lia（總部大阪市）於2025年推出的「Bonbon Drop貼紙」（簡稱BonDro），如今已變得相當難以入手，甚至出現仿製品在市面流通。

其次依序為：膠囊內封入液體或亮片的「水感貼紙」（63.1%）、觸感柔軟富彈性的「棉花糖貼紙」（54.6%）。此外還有人氣的「屁屁貼紙」，這類貼紙只有動物等角色的臀部部分隆起，觸摸時帶有Q彈手感，屬於療癒系產品。整體而言，採用特殊材質、與一般貼紙略有不同特色的款式更受歡迎。



(Photo AC)

調查顯示，超過9成受訪者會將蒐集到的貼紙貼在「貼紙收藏本」中。擁有貼紙本的小學生中有90.0%、國中生有67.1%表示會「與他人交換貼紙」。貼紙交換已成為一種溝通互動的工具，也有人因為「擔心無法融入朋友圈」，而開始持有貼紙本。

在貼紙交換時，有46.1%的受訪者曾感到「吃虧」或「賺到」。例如有人表示：「用百圓商店的貼紙換到500日圓的BonDro」，也有人說：「把不太容易入手的貼紙送出去，結果只換回普通貼紙。」對於稀有貼紙，甚至會用「行情比較高」等類似市場用語來形容其價值。

另一方面，也有孩子為了顧及彼此感受而訂下「地方規則」，例如「朋友送的貼紙不再拿去跟別人交換」、「第一次交換時不看行情，直接換對方喜歡的貼紙」，在這些規則下享受貼紙交換的樂趣。

【資料】

Nifty Kids 調查報告「 貼紙」

橫幅照片：Bonbon Drop貼紙（時事）